'Wie kent deze zielige figuren?' Albert Heijn Boxtel boos over laffe diefstal

Auteur uit Boston schrijft over telg uit adellijke familie Van Rijckevorsel van Kessel

19 mei DEN BOSCH/BOXTEL/SINT-OEDENRODE - ,,De moffen zijn er!" Met die schreeuw van een non in haar kostschool marcheerde de Tweede Wereldoorlog het leven van jonkvrouw Theresia van Rijckevorsel van Kessel binnen. 14 jaar was ze, dochter van de burgemeester van Sint-Oedenrode. Op kostschool in Nijmegen. Over haar leven in en rond de oorlog schrijft haar dochter Marguerite Smit uit Boston een boek. ,,Mijn moeder was getuige van de geschiedenis."