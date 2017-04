Zieke esdoorn verdwijnt uit Boxtels straatbeeld

Een definitief besluit is er evenwel nog niet genomen. De beeldbepalende boom heeft namelijk een bijzondere status in het kader van het bomenbeleidsplan. Daarom heeft de gemeente besloten nader onderzoek in te stellen alvorens de bijl daadwerkelijk er hand te nemen. Uiterlijk 11 mei neemt Boxtel een besluit.

Op de esdoorn zit tonderzwam, een schimmel die als een parasiet de oorzaak is van rotten van een levende boom. De bijzondere status die de esdoorn heeft, beschermd de boom in zoverre dat er alleen een vergunning voor kappen wordt versterkt als de veiligheid in de directe omgeving van de boom in het geding is.