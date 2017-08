Zware mishandeling Jamal (24) uit Boxtel: kickbokser krijgt 10 maanden jeugdcel

Waarom is Boxtel wat het is? Stadsfilosoof gaat dna dorp blootleggen

11 augustus BOXTEL - Waarom is Boxtel wat het is? Een vraag die herhaaldelijk bij wethouder Marusjka Lestrade opkomt. Het wordt tijd voor een antwoord, moet ze ook hebben gedacht. De gemeente is daarom op zoek naar een stadsfilosoof. Een vrijdenker die samen met de inwoners gaat speuren naar het dna van het dorp.