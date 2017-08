12 herkenbare redenen om mensen te 'ontvrienden' op social media

DEN BOSCH - Je complete leven vastleggen en delen via social media zoals Instagram, Snapchat en Facebook is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Inmiddels zitten wereldwijd 2 miljard mensen op Facebook en klikken we dagelijks meer dan 6 miljard keer op de Like-knop. Máár we ergeren ons ook, vaak.

We ergeren ons op Facebook en Instagram aan van alles en nog wat en zeuren daar maar al te graag over tegen elkaar. Een overzicht van veelgehoorde zaken die je écht niet meer 'liked'.

Complete familienamen op Facebook

Je vriendin Jolien gaat trouwen. Hartstikke leuk natuurlijk, de bruiloft was mooi, de foto's zijn gedeeld en iedereen is tevreden. Totdat ze beseft dat ze niet meer alleen is en dus ook niet alleen wil zijn op haar Facebook-profiel. Dus heet ze voortaan 'Jolien Peter'. Drie maanden later is ze zwanger. Ook heel leuk! Maar 9 maanden later heet ze plotseling op Facebook: 'Jolien Peter Thijmen'. En dan raakt ze nog een keer zwanger...

Tag diegene die...!

'Tag diegene die altijd dronken is!', 'De personen met een 'E' in hun naam gaan volgend jaar trouwen!', 'Iedereen met een 'A' in de naam is volgende maand miljonair!' en 'Iedereen met een R in de naam moet zaterdag trakteren!' Als dat zou kloppen waren wij allang getrouwd, gescheiden, hadden we 7 kinderen, waren we multimiljonair en altijd dronken.

Je gevoelens delen maar er niet over willen praten

'Wat een rotdag', 'Soms zit het allemaal echt tegen', 'pfffff' of 'voelt zich verdrietig'. Vervolgens plaatsen je lieve vrienden een reactie: 'Wat is er aan de hand?!'. Gevolgd door jouw reactie: 'Ik wil er niet over praten....'.

Delen = winnen!

Facebook is super handig voor bedrijven om prijzen uit te delen, maar dat heeft een keerzijde. Iedereen kent wel mensen in zijn of haar vriendenlijst die alléén maar winacties delen. Iedere dag. Delen = winnen maar delen = ook irritant voor de mensen in je vriendenlijst.

Babyfoto's

Natuurlijk gun je je vrienden een fijn gezinnetje met lieve kindjes en veel vrolijke familiemomenten. En natuurlijk zul je die foto's ook af en toe liken en een leuke reactie geven. Maar je hoeft dus echt niet ieder eerste tandje, eerste stapje, eerste poepje op het potje, eerste hapje, eerste lachje, tweede tandje, tweede stapje, tweede poepje enz. te zien in je tijdlijn.

Er extreme ideeën op nahouden

Dankzij de wereld van social media zijn de verschillen tussen mensen onderling alleen maar duidelijker geworden. Iedereen deelt graag zijn of haar mening en de kans is groot dat jij het daar vaak niet mee eens bent. Vooral als het om extreme denkbeelden gaat zoals extreemrechts of extreemlinkse ideeën waar jij je helemaal niet in kunt vinden. De ontvriend-knop kan dan een enorme opluchting zijn in tijden van bijv. Zwarte Piet-discussies.

De liefde verklaren

Verliefde stelletjes. Natuurlijk is er niets mooiers dan de prille liefde! Maar moet iederéén nu echt betrokken worden bij de 'ik hou van jou's, de 'ik wil je nooit meer kwijts', de 'ik ben zo gek op jou's'? Voor zulke privé berichten is WhatsApp een extreem handige uitvinding, toch?

Fitte mensen

Heel knap van je dat je zo goed aan het sporten bent, strak in je vel zit, steeds meer spieren krijgt en super gezond eet. Maar moeten we daar allemaal mee geconfronteerd worden meerdere keren per dag? Wil je graag horen dat je goed bezig bent? Want dat ben je hoor! Maar we zijn nu eenmaal niet allemaal 24 uur per dag met ons uiterlijk bezig...

Dierenleed en zielige foto's

Iedereen zal beseffen dat de wereld niet altijd zo rooskleurig is als je zou willen. En het is ernstig wat er veel dieren wordt aangedaan. Maar het kan erg confronterend zijn om deze foto's iedere keer weer te zien in je tijdlijn. Zo kan een kwartiertje door je tijdlijn scrollen, resulteren in een flinke stemmingswisseling.

Vuile was buiten hangen

Sommige mensen delen niet alleen de plezierige momenten in hun leven maar ook de minder plezierige dingen. Relaties die 'ingewikkeld zijn', scheidingen, ruzies met vrienden en ga zo maar door. Niet altijd verstandig om alles aan de grote klok te hangen en het kan frustraties opwekken bij je vrienden.

Eindeloze discussies

Sommige mensen willen graag onder ieder gedeeld nieuwsartikel hun mening geven. Prima natuurlijk, dat is de kracht van social media. Maar vervolgens reageert daar iemand op, reageer jij daar weer op, wordt het een eindeloze discussie die in de tijdlijn van je vrienden terechtkomt die daar dus helemaal niet op zitten te wachten.

Spelletjes

Candy Crush, Farmville of Bejeweled. Doordat je vrienden verder willen komen in hun level, word jij lastig gevallen met verzoeken voor allerlei spelletjes. Meestal heb je daar geen zin in en denk je 'ga zelf je tomaten oogsten!'

Kun je je vinden in deze redenen om mensen te ontvrienden? Of heb je nog andere, betere argumenten? Laat het ons weten in een reactie onder dit artikel!

Facebook leuk houden

Hoe kun je er nu voor zorgen dat je Facebook toch nog een beetje leuk houdt? En vind je het extreem om mensen direct te ontvrienden? Kijk eens op je Facebookpagina linksboven naast het nieuwsoverzicht, klik op de 3 bolletjes en kies 'voorkeuren bewerken'. Op die manier kun je precies kijken wie je bijv. niet meer wilt volgen. Zo blijf je toch bevriend met ze maar zie je gewoon niets meer van wat ze delen. Ook kun je je prioriteiten aanpassen.