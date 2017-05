220 varkens dood bij grote brand in stal in Milheeze

De brand brak kort voor 17.30 uur uit in de varkensstal. Brandweerkorpsen uit Helmond, Deurne, Bakel, De Rips, Heeze, Geldrop, Nuenen, Asten en Lieshout werden opgeroepen. De brandweer maakte melding van een zeer grote uitslaande brand. Rond 18.30 uur was het vuur onder controle.

De stal bestaat uit drie geschakelde stallen, waarvan de middelste stal, de kraamstal, in brand was gevlogen. Er werden extra blusvoertuigen opgeroepen om te voorkomen dat de brand zich verder zou uitbreiden. De brand is door de inzet van de brandweer beperkt gebleven tot de kraamstal. Ook was er volgens de brandweer een goede brandwerende scheiding aanwezig. Er werd een asbestprocedure opgestart omdat er asbest in het dak van de stal is verwerkt. Ter plaatse zijn metingen verricht.