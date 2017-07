26 FIOD-mensen houden witwassen in Zuidoost-Nederland in de gaten

Een kroeg zonder klanten waar 's nachts de tapkraan openstaat en het bier onverkocht het riool in loopt. Of een groentehandelaar die zijn koopwaar na levering op de achterplaats rechtstreeks in de afvalcontainer dumpt. Dat klinkt als ongelofelijk slechte ondernemingsplannen, maar het is crimineel theater met een doel. Breda, Den Bosch, Tilburg, Eindhoven. Iedere stad kent plekken waar kapperszaken en telefoonwinkels zij aan zij hun deuren openen, maar zelden een klant binnenwandelt. Door klandizie voor te wenden kunnen de 'ondernemers' niet bestaande legale omzet opgeven bij de Belastingdienst. Geld dat ze verdienden met de productie van XTC of hennep wordt zo legaal. Zonder dit witwassen heeft je criminele onderneming weinig zin en kun je hooguit zwemmen in de euromunten.

FIOD

In een onopvallend pand in hartje Eindhoven staat bij de deurbel op een stickertje FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst). Op de tweede en derde verdieping werken teamleider Joop en projectleiders Abe en Jos - ze blijven vanwege hun werk anoniem - met 23 collega's gemiddeld aan twintig witwaszaken in een Zuidoost-Nederland. Het team is een mix van juristen, fiscalisten, accountants en oud-politiemensen. Soms werken ze samen met de politie, soms draaien ze volledig zelfstandig; met een eigen arrestatieteam, team criminele inlichtingen en eigen mensen voor bijzondere opsporingsmethoden zoals telefoontaps. Het team werkt aan een mengeling van kleine en grote dossiers. Het gebeurt geregeld dat een reiziger op Eindhoven Airport tegen de lamp loopt met een groot contant geldbedrag op zak. Zo'n relatief kleine zaak kost vijfhonderd tot duizend uur. Grote onderzoeken lopen meerdere jaren.

Witwassers zijn creatief. Van het opkopen van winnende loten of stomweg beweren dat het geld is gevonden tot het uitgebreid laten filmen van hun bruiloften. Want hoe kun je beter aantonen dat die duizenden euro's in contanten en je mooie motor legaal zijn, dan op video tonen dat je ze hebt gekregen tijdens het feest. Ja, het team witwassen kijkt wel eens met 'professionele bewondering' naar een dossier. Abe: ,,Slim, denk je dan. Leuk bedacht.'' Maar het is niet voorbehouden aan de grote jongens. Feitelijk zijn alle aankopen met crimineel geld een vorm van witwassen. Abe: ,,De jongen die hennep knipt krijgt maar een paar centen. Daarvan koopt hij een iets duurdere jas. De baas verdient het grote geld en koopt een pandje.''

Schoonheidsfoutjes

Met vastgoed - gefinancierd via het buitenland - wordt het blootleggen van een witwasconstructie al snel lastiger. Criminelen veranderen continu de rechtspersonen in documenten, schuiven flink met relatief kleine geldbedragen en doen zaken via papieren bedrijven in verschillende landen. Het team heeft nu een zaak onder handen die al twee jaar loopt. Het is altijd zoeken naar schoonheidsfoutjes, gemakzuchtige constructies en korte routes. ,,Want hoe meer stappen zij zetten, hoe meer tijd het ons kost'', zegt teamleider Joop.

Projectleider Abe beschrijft een voorbeeld uit de regio rond Eindhoven. Een stroom valse rekeningen viel de Belastingdienst op. Hoe? ,,Het begint met een gevoel. Het waren soortgelijke facturen van verschillende bedrijven maar met dezelfde omschrijving. De nummering klopte niet en ze werden na een half jaar allemaal in één klap betaald.'' De geldstroom ging naar bedrijf X in Hongkong. Daar werd het gesplitst en werd geld naar bedrijf Y gesluisd. ,,Een dwaalspoor.'' Dat zag je pas wanneer je met hulp van de overheid in Hongkong diep in de financiën van dat tweede bedrijf dook. Die onderneming verstrekte vervolgens financiering voor een pandje in Brabant. Een van de verdachten die bij een van de bedrijven op papier stond was te koppelen aan het pandje. ,,Gelukkig maken ze die foutjes.''

Quote Het is altijd zoeken naar schoon­heids­fout­jes, gemakzuchtige constructies en korte routes

Voor criminelen mag de wereld inmiddels erg klein zijn, de FIOD moet via officiële rechtshulpverzoeken medewerking vragen aan buitenlandse overheden. Dat vreet tijd en is arbeidsintensief. In Europa komt de informatie-uitwisseling op gang. Criminelen kunnen hun witwas-activiteiten dus beter buiten Europa organiseren. Een recente zaak toonde aan dat het eenvoudiger kan; simpelweg door een warboel te maken van de administratie. ,,Maak er maar een bende van. Het is aan ons om aan te tonen dat het niet klopt.'' Toch denkt het team dat door grondig speurwerk uiteindelijk het geld altijd tot de bron te volgen is. Abe: ,,Als we er genoeg tijd in steken, komen we een heel eind.'' Joop: ,,Die tijd hebben we niet altijd.'' Met het OM wordt bepaald hoeveel manuren een onderzoek krijgt. ,,Maar anders zouden we richting honderd procent gaan.''

Vakmensen

Het team witwassen heeft niet alleen oog voor de criminelen maar kijkt ook of vakmensen zoals notarissen en makelaars - onmisbaar voor veel zakelijke transacties - hun werk naar behoren doen. Ze deed tot nu toe een stuk of drie tuchtmeldingen over accountants of notarissen. Ze deden niets direct strafbaars, maar hadden wel hun werk grondiger moeten doen. FIOD-collega's in het westen van Brabant hoorden onder meer een belastingadviseur uit de regio Breda. De adviseur deed vermoedelijk geen melding van een ongebruikelijke financiële transactie, terwijl zij wist dat het geld op de Zwitserse bankrekening uit misdaad afkomstig was. Projectleider Jos: ,,Daar hebben we oog voor.''

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Al Capone © AP

Virtuele munten hebben prioriteit voor speurders

In vergaderzalen met namen van beruchte witwassers als 'Al Capone', 'Escobar' en 'Ponzi' komen bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC) in De Bilt ontelbare witwasscenario's over tafel. In 2013 opgetuigd op initiatief van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) proberen instanties als het Openbaar Ministerie, politie en bijzondere opsporingsdiensten hier gezamenlijk bloot te leggen hoe criminelen verhullen dat hun vermogen is verdiend met misdaadgeld.

Ze richten hun aandacht de komende jaren onder meer op betalingsmethoden zoals bitcoins en ethereum. De digitale 'munten' stellen iedereen in staat anoniem en vrijwel ontraceerbaar online betalingen te doen. Dit betalingsverkeer is niet gereguleerd en staat niet onder toezicht van financiële toezichthouders.