'35 probleemgezinnen' van Fort Oranje naar andere locaties in de regio

ZUNDERT/RIJSBERGEN - Er zijn op de onlangs gesloten camping Fort Oranje in Rijsbergen 35 gezinnen ‘met een zorgbehoefte’ in beeld voor herhuisvesting. In totaal gaat het om ongeveer 140 personen. Dat zegt woordvoerster Louise Schneider van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

In de meeste gevallen gaat het volgens haar om gezinnen waarvan de kinderen in Rijsbergen of Zundert naar de lagere school gaan. ,,Het ligt voor de hand dat we in deze gevallen zorgen voor onderdak in de buurt”, aldus Schneider.

Volgens Schneider zijn er inmiddels al drie gezinnen elders ondergebracht: twee gezinnen buiten de regio en één gezin binnen de regio West-Brabant. Schneider: ,,Op dit moment spreken zorgverleners met de gezinnen in kwestie. Voor elk geval worden de specifieke problemen in kaart gebracht. Binnenkort volgt een gesprek tussen de burgemeester van Zundert met de betrokken gezinnen. Daarna volgt de definitieve beslissing over de herhuisvesting. De andere gemeenten in de regio zijn daarbij nauw betrokken.”

Buitencategorie

Onlangs voerde burgemeester Leny Poppe-de Looff gesprekken met de eigenaren van zes percelen met caravans. Deze bewoners vormen een buitencategorie, omdat ze vaak al decennialang op Fort Oranje wonen. Zij kunnen in ieder geval nog een jaar op Fort Oranje blijven. Over de financiële afwikkeling van deze gevallen is nog niets bekend. Er volgen op korte termijn eveneens gesprekken met de Oost-Europeanen die op de camping verblijven.

De gemeente Zundert nam eind juni het beheer van de omstreden camping over van de familie Engel. Die maatregel volgde nadat eigenaar Cees Engel aankondigde de camping begin juli al te willen ontruimen. Hij reageerde daarmee op de beslissing van de burgemeester om de camping te sluiten.