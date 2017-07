46-jarige man in Grave ernstig gewond aan hoofd na mishandeling

Eerste van 1250 Brabantse slimme laadpalen onthuld: 'Heb speciaal mijn Tesla gewassen'

18:47 GEMERT - In Gemert werd vrijdagmiddag de eerste van 1250 slimme laadpalen onthuld. Gemertenaar Wouter Leenders had de primeur en mocht de nieuwe laadpaal recht voor zijn huis in gebruik nemen.