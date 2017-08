50.000 varkens dood bij acht grote stalbranden in 2017

HEESWIJK-DINTHER - De stalbrand in Agelo in Twente waarbij zondagnacht mogelijk 10.000 varkens omkwamen, is de zoveelste dit jaar. Een overzicht van zeven eerdere ingrijpende incidenten dit jaar. Daarbij werden in totaal een slordige 50.000 varkens gedood.

ZIE OOK: Varkenshouders willen onafhankelijk onderzoek stalbranden

1. Nijmegen, 6 januari

Op een varkensboerderij bij Nijmegen breekt rond 20.15 uur brand uit. Als de brandweer arriveert, slaat het vuur al zodanig om zich heen dat de dieren niet meer te redden zijn. 3.000 varkens komen om, waarschijnlijk door verstikking. De stal gaat volledig verloren. De oorzaak is niet bekend.

Volledig scherm De stalbrand in Nijmegen. © Gino Press

2. Oirschot, 10 januari

Een grote brand woedt 's avonds in twee varkensstallen in Oirschot. Twee schuren branden volledig uit, ongeveer 10.000 biggen overleven het inferno niet. De oorzaak is onbekend. Later meldt de politie dat er waarschijnlijk geen opzet in het spel is geweest.

Volledig scherm De brand in Oirschot was in de wijde omgeving te zien. © Tineke Schilders

3. Mill, 15 februari

Twee van de vier schuren van een agrarisch bedrijf in Mill branden af in de avonduren. Zeker 2.000 varkens vinden de dood in de vlammen. De oorzaak is onbekend.

4. Milheeze, 23 mei

Dankzij een goede brandwering blijft een brand in een varkensstal in Milheeze relatief beperkt. Het vuur breekt aan het einde van de middag uit in een varkensstal. In de geschakelde stal stonden 800 zeugen. 20 van hen, plus 200 biggen laten het leven.

5. Gassel, 10 juni

Een grote stal in Gassel, onder Nijmegen, brandt in de nachtelijke uren af. Vier paarden die in de stal stonden, konden op tijd in veiligheid worden gebracht. Er vallen geen gewonden, de oorzaak is niet bekend.

Volledig scherm De brand bij de grote loods in Gassel. © SK-Media

6. Heeswijk-Dinther, 6 juli

Waarschijnlijk een blikseminslag zet de stallen van een varkensboer in Heeswijk-Dinther in Brabant in lichterlaaie. Zeker 4.000 varkens vinden de dood. De brandweer voorkomt dat nog eens duizenden dieren in aangrenzende stallen omkomen.

Volledig scherm De brand in Heeswijk-Dinther. © Bart Meesters

7. Erichem, 27 juli

Bij de vermoedelijk grootste stalbrand ooit in varkensstal De Knorhof in Erichem komen alle 20.000 varkens van het bedrijf om. Dit ondanks massale inzet van hulpdiensten. De dieren zijn vermoedelijk gestikt door enorme rookontwikkeling. De oorzaak is niet meer met zekerheid vast te stellen. Waarschijnlijk zijn luchtwassers de bron. Brandstichting wordt uitgesloten.

Volledig scherm De rookontwikkeling is op grote afstand te zien. © AS Media

8. Agelo, 14 augustus

Bij de brand in de stallen van fokbedrijf Lansink Agelo zijn zeker 1000 fokzeugen omgekomen en nog eens naar schatting 8000 tot 10.000 biggen. Dat veronderstellen deskundigen op basis van de vergunning die de provincie Overijssel in 2015 heeft afgegeven.