Aanhoudingen na steekincident Oosterhout, een zwaargewonde

Wietkwekerij met 3.515 planten gevonden in Overloon

30 juni OVERLOON - Een 24-jarige man uit Nijmegen is donderdagavond opgepakt omdat hij aanwezig was in een garage in Overloon waarin 3.515 wietplanten stonden. De politie ging na een tip een kijkje nemen bij de woning aan Vredepeelweg en trof daar naast de 24-jarige ook een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.