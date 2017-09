Aanval door 300 megawespen: waarom heeft de gemeente niets gedaan?

EINDHOVEN - In het haar, in de nek, onder kleren. Opeens zaten de 'super-wespen' overal. Honderden agressieve hoornaars doken maandagavond in Eindhoven uit het niets op een groepje wandelaars. Enkelen van hen zijn meer dan 20 keer gestoken, vertelt de Eindhovense Manon van de Wiel. Haar moeder ging samen rond 20.00 uur met een vriendin de hond uitlaten toen het opeens mis ging. "Ze werd gestoken op haar hoofd en in haar nek", vertelt Van de Wiel, later op de avond.

En met haar moeder nóg vier mensen en een hond die op dat moment in de buurt zijn in het wandelgebiedje vlakbij de Dommel, ter hoogte van de Kosmoslaan in Woensel. Ze rennen voor wat ze waard zijn, zover mogelijk van dat nest weg. Een paar honderd meter verderop wordt 112 gebeld. De hulpdiensten rukken massaal uit: politiewagens, vier ambulances, de brandweer en een politiehelikopter. Die laatste wordt ingezet omdat vlakbij het nest een man op een bankje lag maar die man leek ineens spoorloos verdwenen. Zijn slippers worden wel teruggevonden. Even wordt gevreesd dat de man ergens in het water terecht is gekomen.

De politiehelikopter weet hem niet te traceren. Even later blijkt dat de man in kwestie op eigen gelegenheid naar de huisartsenpost is gegaan. De vier anderen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, twee van hen konden maandagavond weer naar huis. Twee anderen zijn meer dan twintig keer gestoken, zij zijn ter observatie in het ziekenhuis gehouden.

Onder omstanders was maandagavond de grote vraag: waarom heeft de gemeente niets gedaan? Zeker één buurtbewoner heeft op 20 augustus de aanwezigheid van het nest gemeld aan de gemeente Eindhoven via de 'BuitenBeter-app'. Inclusief foto's. De buurtbewoner zou te horen hebben gekregen dat de gemeente niets doet tegen bijen- en wespennesten. Een woordvoerder van de gemeente kon maandagavond niet zeggen wat zij met de melding hadden gedaan.

'Nest weghalen'

Wat betreft de in allerijl ingeschakelde verdelger had de gemeente in elk geval maar één ding moeten doen: het nest weghalen. "Op deze plek moet je wandelaars beschermen. Juist nu, nu er voor de hoornaars minder voedsel is en er jonge koninginnen en jonge darren (mannetjes, red.) zijn. Het grote probleem is dat er in dit soort gevallen vaak niemand komt kijken en er een standaardantwoord wordt gegeven", zegt voormalig dierenarts en bijenhouder Dries Potjer (67). Hij richt met een zaklamp op de boomholte in de 20 meter hoge es. De boom staat direct langs een wandelpad met het nest op nog geen meter hoogte. Maar waarom werden ze agressief? "Misschien heeft er iemand met een stok in staan peuren? Of er heeft een hond aan het nest staan te snuiven?" Dik twee uur is de ingeschakelde Nuenenaar bezig geweest met het verdelgen met het een nest met naar schatting zo'n 300 hoornaars.

Volledig scherm Een groep wandelaars is aan de Kosmoslaan in Eindhoven aangevallen door hoornaars. © Bert Jansen