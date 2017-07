Acuut gevaarlijke eieren komen van Gelderse kippenboer: 'Dit is heel schadelijk voor ons'

ECK EN WIEL - De eieren van een pluimveebedrijf uit Eck en Wiel zitten zo vol met de giftige stof fipronil dat ze een acuut gevaar vormen voor de volksgezondheid. Dat stelt de voedsel en warenautoriteit, de NVWA. De boer in kwestie is teleurgesteld over de berichtgeving van de NVWA.

,,Dit is heel schadelijk voor ons”, zegt een woordvoerder van het bedrijf. ,,De toekomst is onzeker, het gaat heel veel geld kosten.” Volgens de woordvoerder is de informatie van de NVWA onvolledig. ,,Onze bruine eieren van onze vrije uitloopeieren zijn helemaal goed. Daar is niks mis mee. De witte eieren uit de stal moeten terug. Maar dat onderscheid maakt de NVWA niet. Schandalig.”

Omdat de NVWA slechts een deel van de eiercode heeft vrijgegeven worden nu zowel de witte als de bruine eieren als gevaarlijk aangemerkt.

Chickfriend

Het bedrijf in Eck en Wiel maakte net als veel andere pluimveehouders gebruik van de diensten van Chickfriend, een bedrijf dat helpt met het bestrijden van bloedluis in de stallen. In het bestrijdingsmiddel zat de schadelijke stof fipronil.

Op last van de NVWA zijn inmiddels al 200 pluimveehouderijen op slot gegaan. Eieren worden zoveel mogelijk teruggehaald. Fipronil is schadelijk voor mens en dier. Voor de mens kan het middel irriterend zijn en leiden tot schade aan organen.

Bij het bedrijf in Eck en Wiel is de verslagenheid groot. ,,Voor ons is het ook een raadsel hoe dit kon gebeuren. We hebben Chickfriend ingeschakeld tegen de bloedluis, die een legaal middel zei te gebruiken. Wij wisten niet dat er fipronil in verwerkt zat.’’

Eicode van eieren met acuut gevaar voor de volksgezondheid

X-NL-40155XX