Adoptievaders dolblij met hun afstandskind

Drie jaar lang zaten de mannen in een adoptieprocedure. ,,Als homostel kregen we hier en daar net een gesprekje meer, een huisbezoekje extra. Doe maar, dachten we. We gingen ervan uit dat het goed zou komen."

Moira is nu negen. Wie haar vader en moeder zijn weten Pimm en Eduard niet. Alleen dat ze het goed vonden dat hun dochter naar twee mensen van hetzelfde geslacht zou gaan. Met Moira werden ze een gezinnetje. Hun liefde voor haar is groot. Zó groot dat als ze ooit haar moeder in haar leven wil, zij haar die ruimte zullen geven.

Pimm: ,,Nee, geen jaloezie. Geen angst haar kwijt te raken. Ze is niet ons bezit. Wij hebben al zoveel van haar mogen hebben. Soms denk ik met plaatsvervangend verdriet aan haar moeder. Dan kan ik bijna voelen wat zij moet hebben gevoeld toen ze haar dochter opgaf. Omdat ze haar om wat voor reden dan ook niet zelf kon houden."