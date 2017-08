Advocaat bij Jinek: 'Een giftige wolk boven proces Klaas Otto'

UPDATE Zeer grote brand bij recyclebedrijf op in­du­strie­ter­rein in Son

0:07 SON - Er was dinsdagavond een zeer grote brand bij Baetsen Recycling op industrieterrein Ekkersrijt in Son. Er stond een berg afval van 5000 kuub in brand in de buitenopslag van het bedrijf. De brand ontstond rond 21.00 uur, hoogst waarschijnlijk doordat er iets in de berg is gaan broeien, aldus de brandweer.