Aftellen tot groot debat Brabantse veehouderij: 'Wat hier gebeurt kán niet'

Huijbers: ,,Ik ben een echte democraat, dus ik zal een besluit altijd respecteren. Maar wel met de les in mijn achterhoofd die mijn vader me leerde: onzin corrigeert zichzelf altijd. En dat gaat hier ook gebeuren, de wal gaat het schip keren. Want wat hier gebeurt, kán niet.”

Waarom niet?

,,Het is onuitvoerbaar. Boeren worden voor grote investeringen geplaatst (het milieuvriendelijker maken van stallen voor 2022, red.) terwijl de technieken die daarvoor nodig zijn in sommige gevallen nog niet eens beschikbaar zijn. Bij het stalderen, het afbreken van oude stalruimte in de buurt om een nieuwe stal te mogen bouwen, moet een uitbreidende boer zélf de kosten voor de sloop voor zijn rekening nemen. Dat heeft de provincie zomaar eenzijdig besloten. De onderzoeken van de provincie zélf wijzen uit dat de maatregelen die ze nemen schaalvergroting in de hand werken en honderden familiebedrijven de nek omdraaien. Daardoor krijg je op het platteland heel grote nieuwe stallen en oude, leegstaande stallen. Dat wil niemand. Gemeenten beseffen dat ook. Zij zien tientallen extra bijstandsgezinnen op zich afkomen, plus een gigantische verpaupering van het buitengebied.”

Het argument van de provincie is dat door de maatregelen minder stikstof in de natuur terecht komt.

,,Daar staan wij achter. Met ons valt overal over te praten. Zélfs over minder dieren in concentratiegebieden. Dat roepen we al jaren, al schrijft niemand het op. Maar dan willen we wel een integraal beleid, landelijk. Afspraken over dierrechten, over bodembeleid, over klimaatdoelstellingen, enzovoorts. Dit eenzijdig opgelegde beleid is niets anders dan boertje pesten en uitroken via ruimtelijk beleid en milieuregels.”

Wat zit daar volgens u achter?

,,Er is een diepere agenda. Er zit een college dat eindelijk een keer daden wil stellen: minder dieren. Maar dat durven ze niet te zeggen. Terwijl zelfs daar met ons dus over te praten is.”

Het zit u dwars dat u niet heeft kunnen onderhandelen.

,,Er is een onder leiding van gedeputeerde Anne-Marie Spierings een mestdialoog geweest tussen provincie, burgers en boeren. Die was heel constructief. Maar daarna is gedeputeerde Johan van den Hout er overheen gekomen met zijn stallenplan en is het provinciehuis dichtgemetseld. Ambtenaren zijn aan het schrijven gegaan, zonder in gesprek te gaan met het veld, bijvoorbeeld over de vraag of de plannen überhaupt uitvoerbaar zijn. Er is blijkbaar niet meer zoiets als een Brabants overlegmodel.”

U bent nog een keer met Van den Hout bij commissaris van de koning Wim van de Donk op de koffie geweest, na de openlijke mediaruzie tussen de gedeputeerde en de ZLTO. Heeft u deze frustraties toen niet op tafel gelegd?

,,We hebben afgesproken dat we over dat gesprek niets meer naar buiten brengen.”

En nu?

,,Ik zal tot de laatste minuut blijven strijden. Maar aan de andere kant denk ik ook: als het zo is, dan laat het maar gebeuren. Er zijn wel meer wetten bedacht, die uiteindelijk nooit zijn uitgevoerd omdat ze niet uitvoerbaar bleken.”

Wat staat er vrijdag 7 juli op het spel?

Provinciale Staten beslissen vrijdag 7 juli over een pakket maatregelen dat de veehouderij in Brabant duurzamer moet maken. De belangrijkste onderdelen van het plan:

Stalaanpassing: om verouderde stallen minder ammoniak uit te laten stoten, moeten ze vóór 2022 verbouwd worden.

Mestbewerking: de provincie wil dat mest bewerkt wordt in speciale installlaties op industrieterreinen, om emissies te beperken.

Staldering: in zes veedichte gebieden in de provincie moet een boer om zijn stallen met tien vierkante meter uit te kunnen breiden regelen dat er elders elf meter stal gesloopt wordt.