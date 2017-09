Agent bijna gewurgd bij sussen ruzie in Cuijk: 'Dit is onacceptabel'

Poging tot doodslag

Niet in uniform

Hevig verzet

'Een vrouw'

Volgens een getuige van de ruzie ging er een woordenwisseling aan vooraf en zou 'iets geroepen zijn over een vrouw'. Daarop begon volgens deze omstander een van de later aangehouden verdachten direct te slaan. Volgens deze getuige had menig betrokkene te veel gedronken.

De opgepakte mannen zaten vlak voor de straatruzie nog in café Taurus, ook aan de Grotestraat. Volgens Taurus-eigenaar Erwin Poels was er in zijn kroeg niks aan de hand. ,,We hebben een topavond gehad. Ik stond zelf aan de deur. Het is op straat gebeurd, net nadat we onze deuren hadden gesloten. Ik heb van de mishandeling van agenten niks gezien. Ik ben wel nog gevraagd de politie te helpen. Het is natuurlijk triest dat hulpverleners aangevallen worden. De mensen die dat doen mogen best hard aangepakt worden.’’