Agent gewond bij aanrijding tussen twee politievoertuigen in Breda

Paniek op de A27: kind op achterbank stopt met ademen op terugreis vakantie

19 augustus HANK - Op de snelweg A27 bij Hank is in de nacht van vrijdag op zaterdag een kind dat op de achterbank van een auto zat onwel geworden. Het stopte met ademhalen. Volgens omstanders was het gezin in de auto op terugreis van de vakantie.