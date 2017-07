Agent over filmende mensen bij ongeluk Oosterhout: 'Wat bezielt deze mensen?'

E-sporter schold met slopende ziekte: PSV trekt boetekleed aan na bliksemontslag

16:10 EINDHOVEN - PSV heeft zondag het boetekleed aangetrokken na het ontslag van e-sporter Tony Kok. Hij was twee dagen in dienst en zou de nieuwe e-gamer van de club worden. Kok is echter direct ontslagen omdat hij in het verleden kwetsende teksten op Twitter heeft geplaatst, waarbij hij onder meer schold met een slopende ziekte.