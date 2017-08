Agressieve man sluit zichzelf op bij vreemden in Breda

BREDA - Een agressieve man is zondagavond in de Pijnboomstraat met grof geschut gearresteerd door een speciaal arrestatieteam.

De man drong rond 19.30 uur naar binnen bij vreemde mensen en wilde daar niet weg. De bewoners belden de politie en daarop besloot de man zichzelf op te sluiten in een schuurtje. Daar had hij een schroevendraaier in de hand en dreigde zichzelf iets aan te doen.

De politie heeft daarom een speciaal arrestatieteam ingezet. Deze kwamen met meerdere wagens aan en stopte in de naastgelegen straat de Ahornstraat. Hier maakte de AT-ers zich klaar voor een instap. Ze gingen langs de brandgang naar het adres waar de man zich had verschanst. In de Pijnboomstraat stond een busje klaar om de man te vervoeren.

Iets voor 22.00 uur kwamen vier agenten met de man in de boeien uit het huis. De man was bijzonder agressief en verzette zich hevig. Hij werd in de bus geplaatst op de grond en meerdere agenten zaten op de man om hem in bedwang te houden. De man is op deze manier overgebracht naar het politiebureau.

Volledig scherm AT-team arresteert agressieve man in Breda. © Perry Roovers/MaRicMedia

Volledig scherm AT-team arresteert agressieve man in Breda. © Perry Roovers/MaRicMedia

Volledig scherm AT-team arresteert agressieve man in Breda. © Perry Roovers/MaRicMedia

Volledig scherm AT-team arresteert agressieve man in Breda. © Perry Roovers/MaRicMedia

Volledig scherm AT-team arresteert agressieve man in Breda. © Perry Roovers/MaRicMedia

Volledig scherm AT-team arresteert agressieve man in Breda. © Perry Roovers/MaRicMedia

Volledig scherm AT team arresteert agressieve man in Breda. © Perry Roovers/MaRicMedia

Volledig scherm AT team arresteert agressieve man in Breda. © Perry Roovers/MaRicMedia