Al dakloos voor de eerste vakantienacht in Italië

,,Mijn man stond met de kinderen in het restaurant om een ijsje te halen. Gelukkig konden ze in het restaurant schuilen. Ik stond bij de receptie en kon in een stacaravan terecht. Man, windvlagen, je wordt er gewoon bang van. Mensen gingen op de grond zitten. Het was net een orkaan. Bizar. En een kwartier later was het weer over.’’



Dakloos

Nu de wind weer ligt, wordt langzaam duidelijk hoe groot de schade is. Meerdere bomen zijn omgewaaid, daken van stacaravans zijn open gescheurd en huisjes zijn onbewoonbaar geworden. ,,Wij waren ook dakloos. Alles was ontzet. Gelukkig is niemand gewond geraakt.’’



Kerk

Of de beheerder nog een ander huisje beschikbaar heeft, is nog maar de vraag. ,,Omdat we jonge kinderen hebben, had hij nog wel een plek waar we in ieder geval de nacht konden doorbrengen. Andere mensen moesten in een kerk slapen. Of weer naar huis.’’ Het andere huisje bleek uiteindelijk ook geen geschikt alternatief. ,,We kwamen er vanochtend achter dat er een boom op lag.’’