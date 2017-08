Al jaren geen grote controle meer op berucht kamp in Waalre

Inmiddels is het laatste illegale bouwsel een jaar geleden afgebroken. De Broekweg is volgens Brenninkmeijer ook geen 'vrijplaats'meer. Maar dat betekent niet dat alles er koek en ei is. Halverwege dit jaar werd tijdens een groot, regionaal politieonderzoek - naar een criminele ontmoetingsplaats voor drugscriminelen in Best - nog een geladen vuurwapen en munitie bij een bewoonster gevonden. De politie grijpt dus wel in als er sprake is van serieuze signalen van criminele activiteit.

Geen vreemde zaken

Maar dat is toch wat anders dan met meerdere instanties het woonwagencentrum grondig onder de loep nemen. Brenninkmeijer ziet dat anders. Hij pakte het doelbewust niet zo hard aan, zegt hij. Volgens hem ging de verstandhouding tussen woonwagenbewoners en gemeente van ‘enorm gespannen’ naar ‘de situatie dat dingen besproken kunnen worden’. ,,Dat had niet gekund als je de zaken op z’n kop had gezet. Wij komen via de voorkant, de achterkant is onze rol niet.” Strafrechtelijke aanpak is aan politie en OM, bedoelt Brenninkmeijer. ,,Ik ben geen crimefighter.” Er is op de achtergrond echt wel doorgewerkt, zegt hij. ,, Maar dit soort zaken vraagt om andere manieren. Onder de radar.” Iets wat hij in zijn positie niet kan. ,,Een burgemeester moet in alle transparantie handelen."