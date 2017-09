Angelique toch onschuldig na vondst drugs van ex: 'Ze zeiden dat ik een crimineel was'

EINDHOVEN - Angelique werd door de burgemeester van Valkenswaard op staat gezet. Het had ingrijpende gevolgen voor haar. Nu is haar naam gezuiverd.

Angelique komt de keuken uit met koffie en drie punten kruimelvlaai: één voor haar moeder, één voor haarzelf en één voor de verslaggever van de krant. Een dag eerder won ze na bijna twee jaar procederen haar zaak tegen de Valkenswaardse burgemeester Anton Ederveen, en dat moet gevierd worden. ,,Nu kan ik het eindelijk afsluiten en verder gaan met mijn leven.”

Krant

Het Eindhovens Dagblad ligt deze ochtend op de eettafel van Angelique, met op de voorpagina het nieuws: ze heeft een twee jaar slepende procedure van Ederveen gewonnen. In 2015 werden in haar woning twee XTC-pillen en 129,1 gram hennep gevonden, achtergelaten door haar ex-partner. Ederveen zette haar en haar zoon daarna op straat met de Wet Damocles in de hand. Onterecht, oordeelt nu de Raad van State.

Haar moeder Ankie wijst op de voorpagina foto van de burgemeester. ,,Het is schandalig hoe hij met mijn dochter is omgegaan, het heeft ons veel stress bezorgd.”

Nadat Ederveen Angelique uit huis zette, trok ze met haar zoon bij haar moeder in. Woonbelang ontbond haar huurcontract en twee jaar lang wil de woningbouwvereniging haar geen nieuw huis geven. In maart dit jaar heeft ze wel eindelijk weer iets voor zichzelf gevonden. In een andere gemeente en op de particuliere markt. ,,Toen heb ik ook definitief afscheid genomen van Valkenswaard.” Haar ogen vullen zich met tranen. ,,Het was echt mijn lievelingsdorp. Ik heb er een leuke schooltijd gehad, ik heb er leuke vrienden gehad. Eerst had ik heimwee, maar nu wil ik er nooit meer naar terug. Als een gemeente zo met je omgaat, voel je je op een gegeven moment geen burger meer.”

Rabobank

Ze voelt zich gemangeld, en niet alleen door de gemeente. ,,De Rabobank begon me opeens te bellen. Ze zeiden dat ik een crimineel was. Ze hadden mijn adres in de krant zien staan.” Nog voordat de overstap naar een andere bank rond is, worden haar Rabobankpasjes geblokkeerd. Dat kan inderdaad gebeuren, laat een woordvoerder van de Rabobank weten. ,,Als er sprake is van illegale activiteiten dan willen en mogen wij daar niet aan meewerken. Dan kunnen we de klantrelatie beëindigen."

Angelique heeft het voorval besproken met haar advocaat Peter van de Laar. ,,Hij zegt dat het helemaal niet kan wat de bank heeft gedaan en dat we er wat aan kunnen doen. Maar ja, hoe vaak moet ik nog naar de rechter?”

Over eventuele vervolgstappen zoals het eisen van schadevergoeding heeft Angelique nog niet nagedacht. ,,Ik ben voor nu gewoon even blij dat de rechter menselijk heeft beslist. Dat doet mijn gevoel erg goed.”