ANWB waarschuwt voor drukke avondspits door paasverkeer

Stresskip hoeft het niet meer te pikken

0:00 DEURNE/SOMEREN - Een pluimveehouder zit niet te wachten op stresskippen. Want als de hennen elkaar in de haren vliegen kan het flink uit de klauwen lopen. Zeker als ze over een jaar voortaan volledig gebekt door het leven gaan. Een speciale anti-stress-app moet de zaak rustig houden.