Arrestatieteam lost schoten bij aanhouding verwarde man in Eindhoven

Rond 18.30 uur werd de voordeur van de woning opgeblazen en ging het arrestatieteam naar binnen om de verdachte aan te houden. Een vrouw die ook in het huis aanwezig was bleef ongedeerd en werd geblinddoekt uit de woning gehaald. Er was volgens een politiewoordvoerder geen sprake van een gijzeling. De vrouw is geen verdachte.

Buurvrouw

Een buurvrouw had woensdag over de schutting heen discussie met de man. Hij was volgens de buurvrouw erg verward en riep dingen over 'wereldleiders' en 'god'. Toen ze iets terugriep gooide hij een ijzeren paal over de schutting. De vrouw sloot zich daarop op in haar eigen huis. Vanuit haar huis zag ze hoe hij met een bijl door zijn tuin liep, vertelt ze in tranen.