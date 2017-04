Asbest in Brabant: SP Brabant bezorgd en stelt vragen aan provincie

In totaal ligt er in Nederland nog 105 miljoen vierkante meter asbest; in Brabant ongeveer 20 miljoen. In deze provincie wordt het hardste geruimd, maar nog altijd zal het tempo 3 keer zo snel moeten worden om 2024 te halen.

De SP vraagt zich af of de provincie extra maatregelen gaat nemen om het saneringstempo op te schroeven. De partij wil verder weten hoe niet-agrarische bedrijven en particulieren gestimuleerd gaan worden om de asbestdaken te verwijderen. Tenslotte is het de vraag of het voor alle betrokkenen wel duidelijk genoeg is of ze ondersteuning kunnen krijgen bij het verwijderen van asbest. "En daarnaast hebben we ook vraagtekens bij de handhaving. Is het überhaupt mogelijk om het verbod op asbestdaken per 2024 te handhaven?", laat Maarten Everling van de SP weten.