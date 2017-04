Automobilist laat zwaargewonde vrouw (20) uit Eindhoven achter na aanrijding

EINDHOVEN - Een 26-jarige man uit St. Willebrord is zaterdagochtend rond 5.10 uur aangehouden op de Piuslaan in Eindhoven, omdat hij eerder die nacht een vrouw (20) uit Eindhoven zou hebben aangereden op de Geldropseweg. De vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.