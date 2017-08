Automobilist rijdt door na ongeluk: 'Je rijdt een paard en een kind aan en je slaat op de vlucht? Ongelofelijk!'

Bont en blauw

Okke is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het was een harde klap en de schrik zit er dan ook flink in, vertelt Okkes vader Toin Peemen. ,,Okke is inmiddels weer thuis. Zijn armen zijn gehecht, maar zijn rug is helemaal blauw. Maar de foto's zien er goed uit", vertelt hij. ,,Er is geen breuk te zien. Er wordt nog wel verder onderzoek gedaan, want het paard is op hem gevallen. De vraag is of inwendig ook alles goed zit."