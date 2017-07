Automobilisten gewaarschuwd voor heftige buien na tropische dag

Duurzame vis van Brabantse vispioniers blijkt onverkoopbaar

12:25 SON EN BREUGEL - Weinig vis is zo duurzaam gekweekt als Claresse uit Son. Toch slagen de vispioniers er niet in een keurmerk te krijgen: te klein en onbekend. En vis zonder keurmerk komt de supermarkten niet meer in.