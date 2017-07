Avans neemt maatregelen na klachten over ongewenste omgangsvormen: ‘De cijfers zijn hardnekkig. Het probleem zit dieper’

Uit het jaarverslag 2016 van het College van Vertrouwenspersonen blijkt dat er vorig jaar 65 meldingen binnenkwamen, verdeeld over alle twintig academies van Avans. Over de in Breda gevestigde Avans School of International Studies (ASIS) kwamen veruit de meeste meldingen binnen: 17 van de 65. Tweede op de lijst was de Academie voor Marketing en International Business in Den Bosch, waarover zes meldingen binnenkwamen.

Onveilige werkverhouding

25 van de 65 meldingen gingen over een onveilige werkverhouding. Daarbij zou sprake zijn geweest van verbale intimidatie, werk dat onaangenaam werd gemaakt, en afgerekend worden op andere (werkrelevante) opvattingen. Ook staat in het jaarverslag dat een groep de communicatieve houding van een leidinggevende tijdens een ingrijpend verandertraject als onveilig ervaarde.

Bij ASIS is een adjunct-directeur aangesteld en wordt na de zomer gestart met een scan en analyse die duidelijk moeten maken wat er aan de hand is. Dat zegt Jacomine Ravensbergen, lid van het college van bestuur van Avans.

Hardnekkig

In eerste instantie meldde de hogeschool dat het hoge aantal meldingen te wijten was aan verandertrajecten binnen Avans. Nu blijkt dat er toch meer aan de hand is bij ASIS.

Ravensbergen: ,,Uit het tweejaarlijkse werkbelevingsonderzoek dat in 2016 werd gedaan, bleek dat het cijfer voor de directie van ASIS onvoldoende was. Het lag ver onder het gemiddelde van Avans Hogeschool. In 2014 was men ook al ontevreden. Bij die directie heeft daarna een wisseling van de wacht plaatsgevonden en in maart hebben we naast de directeur een adjunct-directeur aangesteld. Dat leek lucht te geven, maar de cijfers zijn hardnekkig. Het probleem zit dieper. We willen weten wat de problemen zijn, vandaar dat we direct na de zomer een scan en analyse bij ASIS gaan doen. Ik hoop dat ik eind september een stap verder ben.’’

Het bestuurslid zegt verder niet te weten hoeveel personen bij ASIS zich tot een vertrouwenspersoon hebben gericht. ,,Ik weet niet of de zeventien meldingen zijn gedaan door zeventien personen of dat een persoon meerdere meldingen heeft gedaan. Dat blijft vertrouwelijk.

