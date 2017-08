Babylijkje gevonden in plantenbak naast Nieuwe Luxor Theater

Veel Oost-Europeanen Fort Oranje ‘zoek’ na sluiting camping

13:37 RIJSBERGEN - De Oost-Europese bewoners van camping Fort Oranje in Rijsbergen vormen voor de autoriteiten een haast ongrijpbare groep. Velen lijken met de noorderzon vertrokken, maar waarheen is onduidelijk. “Het is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf”, zegt Louise Schneider van de Veiligheidsregio en de gemeente Zundert.