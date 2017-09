Bah, een schapenkop bij het afval

HELMOND - Hij twijfelde even vanwege mogelijk vervelende reacties, maar vroeg via Twitter uiteindelijk toch aandacht voor de zaak. Want de kop van een geslacht schaap in een afvalcontainer, dat hoort echt niet. „Laten we het wel netjes houden met zijn allen”, zegt Huub Niessen, buurtbeheerder in Helmond-Oost van woningcorporatie Woonpartners.

Niessen kreeg maandag klachten van bewoners van een appartementencomplex in Oost. Het stonk. De bron werd al snel gevonden en alsnog goed in plastic gewikkeld. Daarna ging Niessen op zoek naar de dader(s). Hij ging een paar adressen af. Tevergeefs.

Op eigen houtje een schaap slachten is verboden; er gelden strenge regels in het kader van de volksgezondheid. Degene die bij een boer een schaap koopt, moet naar het slachthuis waarmee die boer samenwerkt. Daar beoordeelt een dierenarts de gezondheid van het dier en daarmee of delen ervan wellicht niet geschikt zijn voor consumptie. Alles wordt vastgelegd op papier, want het hele traject moet gecontroleerd kunnen worden.

Offerfeest

Maandag eindigde het Offerfeest. Er is dan ook een aanzienlijke kans dat de illegale slachter islamitisch is, erkent Noureddine Zarroy. Hij is zelf moslim, D66-raadslid in Helmond en als gediplomeerd snijder bevoegd om onverdoofd ritueel te slachten. Zarroy keurt de illegale slacht af. „Volgens de wet mag dit niet. Er ligt dus een afspraak met de overheid. Die moet je nakomen.”

Zelf op deze wijze een schaap slachten is ook niet slim, stelt Zarroy. „De regels zijn er juist in verband met gezondheidsrisico’s voor mensen.” En ook in het kader van het dierenwelzijn deugt de actie niet. Zarroy: „De wijze waarop dit dier is vervoerd kan in dit geval nooit goed zijn geweest. Ook hiervoor zijn regels, zodat het dier zo min mogelijk stress heeft.”