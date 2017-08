BD-columnist: 'Als Marokkaanse Nederlander ben je liever niet betrokken bij een ongeluk'

Wie een Marokkaanse Nederlander is, kan maar beter niet verzeild raken in een onfortuinlijk verkeersongeluk. De rechtse troepen, van politici tot activistische columnisten, staan klaar om iedereen die tegen een paaltje of muurtje aanrijdt te betichten van nauwe banden met terroristische organisaties. Dat werd deze week duidelijk toen shockblog GeenStijl de naam verspreidde van de man die afgelopen zomer in Amsterdam inreed op een groepje toeristen, van wie een aantal zwaargewond raakte. De politie repte toentertijd van ‘onwelwording’, wat in de praktijk inhield dat de bestuurder een lage bloedsuikerspiegel had, sukkelde met duizeligheid en daarom het verkeersongeval veroorzaakte. Wat de gemoederen bezighield: de naam van de aanstichter hield men angstvallig stil en daarnaast waren er – merkwaardig genoeg – geen beveiligingsbeelden. Na een verhoor en huiszoeking kon de chauffeur naar huis. Het was voor sommigen echter niet genoeg: er waren te veel onduidelijkheden, zaken die werden weggemoffeld, zodat er frank en vrij mocht worden gesuggereerd dat de politie een aanslag wilde verdonkeremanen.

Zover zijn we inmiddels dus: dat Nederlandse burgers oprecht geloven dat de politie en recherche een jihadist na een mislukte terreurpoging gewoon naar huis sturen. Sommigen zullen misschien ook denken dat een agent bij de uitgang van het bureau roept: 'Volgende keer beter, jongen.'



Wonderlijk genoeg maakte GeenStijl zelf wél de nuance door te stellen dat het gewoon oprecht een ongeluk had kunnen zijn. Alleen zijn die teksten niet besteed aan mensen die koste wat het kost willen aantonen dat geen enkele Marokkaan deugt.



Toegegeven: de communicatie van de politie liet te wensen over. Maar de namen van mensen die een verkeersongeluk veroorzaken worden nooit in de media verspreid. En wie de hysterische dynamiek na bovenstaand incident heeft gevolgd, moet daar zeker in de huidige tijdspanne begrip voor hebben.



Want als iemand met mijn uiterlijk dezer dagen per abuis tegen een vuilniscontainer knalt, bestaat de kans dat bloeddorstige complotdenkers, vermomd als journalist of columnist, onmiddellijk zullen krijsen dat het in werkelijkheid een terroristische aanslag betrof.