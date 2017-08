BD-columnist: 'Kafkaëske toestanden bij kabelmaatschappij Ziggo'

Als je onhandig bent en in een verhuizing zit, zoals mijn vriendin en ik, komen er regelmatig klusjesmannen en monteurs over de vloer voor enige hulp bij de werkzaamheden.



We hebben ze in alle soorten en maten gezien, van gordijnspecalisten tot kastenbouwers en van schilders tot vloerenleggers - allemaal hebben ze zo hun eigen werkwijze.



Wat de afgelopen week mijn bijzondere aandacht heeft getrokken, zijn de totaal kafkaëske toestanden bij kabelmaatschappij Ziggo. Het bedrijft blijft maar groeien, dankzij de nodige overnames en fusies, maar lijkt daardoor totaal geen controle meer te hebben over een handige en servicevriendelijke benadering van de klanten.