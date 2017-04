Bejaarde vrouw (74) overleden na verkeersongeval op Schootsestraat Eindhoven

Q-koort­spa­tiën­ten gaan in hoger beroep

15 april DEN BOSCH - Bijna driehonderd Q-koortspatiënten die de overheid aansprakelijk stellen voor hun ziekte, gaan in beroep bij het gerechtshof. De Haagse rechtbank oordeelde in januari dat de Staat niet onrechtmatig heeft gehandeld en zijn plicht niet had verzaakt bij de voorlichting over Q-koorts. Ook de genomen maatregelen waren voldoende.