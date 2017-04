Belg (61) door het lint om vertraging NS: 'Ik steek je huis in brand'

ETTEN-LEUR - Een 61-jarige man uit Geel (B) ging zaterdag door het lint in Etten-Leur omdat zijn trein vertraging had. Hij urineerde tegen een gevel op het Stationsplein, liep over het spoor en schold andere reizigers uit.