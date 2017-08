Belgen sliepen in 2016 meer dan 1 miljoen nachtjes in Brabant

Daarmee is Brabant qua Belgische overnachtingen de tweede provincie van Nederland met een marktaandeel van 19 procent, stelt VisitBrabant, de 'destinatie-marketingorganisatie' van Brabant. Sinds 2013 is het aantal buitenlandse overnachtingen sowieso sterk gestegen, geholpen door het aantrekken van de economie en themajaren als Van Gogh 2015 en Jeroen Bosch 2016. Met dit soort culturele jubeljaren trekt de provincie volgens VisitBrabant bezoekers met een dikkere portemonnee.

Sinds 2013 zijn de bestedingen in de economie met 25 procent gestegen. Het aantal banen is met 22 procent toegenomen. De Brabantse gedeputeerde Bert Pauli is er blij mee: ,,Dit laat zien dat de Brabantse aanpak werkt en we de kansen nu goed benutten. En het plafond is nog niet bereikt.”