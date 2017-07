Belgische Jelle verdween in 2013 in Brabant, politie vraagt tips

ROOSENDAAL - De politie heeft de vermissing van Jelle Leemans (27) opnieuw onder de aandacht gebracht. De Belg verdween eind 2013 in Roosendaal, waar hij drugs wilde kopen. Woensdagavond besteedde misdaadverslaggever John van den Heuvel in RTL Boulevard een item aan het mysterie. Ook Belgische media doen dat deze week.

De actie van het Joint Investigation Team van de Nederlandse én Belgische politie vloeit mede voort uit de wens van wanhopige nabestaanden. Zij willen weten wat er met Jelle is gebeurd. Nieuwe ontwikkelingen zijn er niet, maar de politie hoopt dat nieuwe tips de zaak uit het slot kunnen krijgen. De recherche denkt dat de Belg slachtoffer is geworden van 'een ripdeal met fatale afloop'. Ze heeft ook een groepje verdachten op het oog, maar het bewijs is niet sterk genoeg voor een rechtszaak.

Afspraak in Roosendaal

Leemans was op 21 november 2013 vanuit Terhagen onder Antwerpen naar Roosendaal gereden. Hij zou een afspraak hebben gehad met de Roosendaalse auto- en drugshandelaar John Wassink en diens zakenpartner Eduard 'Brutus' F. om drugs te kopen. De Belg zou een min of meer vaste klant zijn. De politie denkt dat hij is vermoord en van zijn geld beroofd. F. is aangehouden, samen met een derde verdachte uit Roosendaal, maar na drie maanden eind 2014 vrijgelaten bij gebrek aan bewijs.

In september van dat jaar zocht de politie vergeefs naar het lichaam van Jelle. Dat gebeurde in de bossen bij Schijf en op het garagebedrijf van Wassink aan het Spectrum in Roosendaal. Wassink zelf was toen al vermoord. Zijn lichaam werd op 28 juni 2014 gevonden in het Markkanaal bij Breda, waar de politie in 2016 ook nog vergeefs naar Leemans heeft gedregd.

Drugsbaron ontkent

Justitie denkt dat Wassink is vermoord door zijn ex-schoonvader, de beruchte kamperkoning Kobus Lorsé. Deze voormalige drugsbaron ontkent elke betrokkenheid. Hij zegt dat Eduard F. achter beide moorden zit. Volgens hem moest zijn schoonzoon dood omdat hij meer wist over de verdwijning van Leemans en met die informatie naar de politie wilde stappen.