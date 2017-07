Bijzondere woonsituatie Brabants gezin: 'Mijn vader woont bij ons in de schuur'

Op de deur hangt een bordje met de namen Joris, Merijn, Luce en Jerom. Het is de deur die leidt naar de ‘achterom’ van het echtpaar Yvonne Rijckaert (46) en Thijs van Gemert (51).

Dicht bij elkaar

De deur wordt onmiddellijk opengezwaaid door Luce (14) en na één stap sta je midden in een slaapkamer. Luce is de dochter van Joris (47) en Yvonne. Samen met haar broertje Jerom (13) woont ze afwisselend bij haar vader en bij haar moeder, die in 2012 uit elkaar zijn gegaan.

Haar ouders wonen wel heel dicht bij elkaar. Sinds vorige maand zelfs weer op hetzelfde adres in Waalre. En dat is best bijzonder, al was dat alleen al omdat Ingrid Berkers (45), de vriendin van Joris en haar zoon Benyunis Washington (12), hier geen enkele moeite mee hebben.

Eenmaal binnen ga je door slaapkamer en woonkamer een grote tuin in, en gezeten aan een kop koffie wordt het vrolijke gezelschap eens goed opgenomen.

Quote Er waren genoeg momenten waarop ik dacht: zitten zij daar gezellig in mijn huis en zit ik hier op een zolder. Yvonne Rijckaert

Familieman

Joris, bijzonder gesteld op zijn vrijheid maar ook familieman in hart en nieren, is het centrale punt. „Jammer dat Merijn er nu niet is, want dan zou het plaatje helemaal kloppen.” Merijn (17) is de oudste zoon van Joris en eerste echtgenote Renske, en viert momenteel vakantie in een bekend oord in Spanje.

Achteroverleunend, met een glas speciaalbier in de hand, vertelt Joris zijn verhaal. „Toen Yvonne en ik besloten om uit elkaar te gaan, waren we het al snel eens over de woonsituatie. Wij vonden dat de kinderen in hun huis moesten blijven wonen. Zij stabiel en wij flexibel. We huurden een zolderkamer in Eindhoven en daar woonden Yvonne en ik afwisselend. Nee, dat was niet ideaal.”

Yvonne geeft dit ook toe: „Er waren genoeg momenten waarop ik dacht: zitten zij daar gezellig in mijn huis en zit ik hier op een zolder. Het was de hel.”

Na een halfjaar besloot Joris elders woonruimte te zoeken. „Zeven maanden lang woonde ik toen her en der. Een tijdje bij mijn moeder, dan weer bij Ingrid. Maar ook deze situatie was natuurlijk verre van ideaal. Ik zag haar kind vaker dan dat ik de mijne zag.”

Quote We hebben een soort denkbeeldige scheidslijn in die tuin getrokken, zodat we weten wat privé is. Joris

Studie

De oplossing werd uiteindelijk gevonden in een Centraal Wonen Project, vanwaaruit Joris zich vier jaar op zijn studie stortte. Ondertussen trouwde Yvonne met Thijs, de man die ‘kwam, zag en overwon’. „Yvonne en ik hebben elkaar leren kennen via de datingsite Relatieplanet. Het klikte meteen tussen ons.”

„En weet je wie ik het eerst over ons vertelde?” Yvonne kijkt verwachtingsvol om zich heen. „Mij”, lacht Ingrid. „Ik dacht meteen: yes, houden zo! Toen was mijn onzekerheid wel weg hoor.”

Rivaliteit

Thijs voelt geen enkele rivaliteit ten opzichte van Joris: „Nee hoor, ik zie hem als een prettig persoon erbij.”

Luce glimlacht: „Wij zijn een patchworkfamilie. Tegen de meeste mensen vertel ik dat mijn ouders vrienden zijn die toevallig samen kinderen hebben. Maar om te choqueren, en dat doe ik wel eens, zeg ik ook wel dat mijn vader bij ons in de schuur woont. Weet je, bij ons gaat het een beetje random.”

Joris: „Maar wel met respect naar en vóór elkaar. Ook naar de kinderen. En gelukkig voelt het voor iedereen heel natuurlijk. Ik woon voorlopig in het atelier in de tuin bij Thijs en Yvonne. We hebben een soort denkbeeldige scheidslijn in die tuin getrokken, zodat we weten wat privé is. We hebben ook het een en ander op papier gezet.”

Eraan gewend

En dat voelt goed voor alle betrokkenen, hoewel nog niet iedereen eraan gewend is. Thijs: „De situatie is nog maar net veranderd en we hebben nog niet alles op orde. Zo kwam ik er vorige week achter dat ik mijn bandenplakspul nog in het huis van Joris had liggen. Tja, zomaar binnenlopen kan niet meer, dus ik moest hem even appen of hij thuis was.”

Opeens kijkt iedereen op, want uit het atelier komt een in wielrenkleding gestoken, verbaasd kijkende man gelopen. „Verhip”, zegt Yvonne, ,,dat is Art, mijn eerste echtgenoot.” En er wordt nog een stoel bijgetrokken.