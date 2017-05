Bizar kop-staart ongeluk op A27: 'Auto stond stil op snelweg'

Mogelijk gier gemengd met drugs­af­val­res­ten in Baarle-Nassau

5 mei BAARLE-NASSAU - Is er aan de Bredaseweg in Baarle-Nassau gier gemengd met drugsgerelateerde stoffen uitgereden over het land? De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant kreeg afgelopen donderdag een melding binnen van een verdachte lucht. Milieuambtenaren van de dienst namen direct poolshoogte.