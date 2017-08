Blaffende hond houdt buurt wakker, baasjes al weken op vakantie

Vanwege de schrijnende situatie nam de politie contact op met de dierenpolitie. In overleg met de Officier van Justitie is het dier in beslag genomen.



Op het politiebureau werd direct een bedje voor de hond klaargemaakt. ,,Hij heeft een tijdje bij de collega's achter de balie gelegen en kreeg water en eten. Door iedereen werd natuurlijk de nodige aandacht aan haar gegeven. Het is een hele lieve en vrolijke hond”, aldus de politie Eindhoven.



Het dier heeft een eigen plekje in een hondenhok gekregen om tot rust te komen. In de woning is een briefje achtergelaten voor de verzorger. De dierenpolitie neemt de zaak verder op zich en neemt passende maatregelen.