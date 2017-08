Bloemblaadjes hechten blijkt voor artsen schot in de roos

Het is een wat ongebruikelijk beeld. Op de operatietafel in het Erasmus MC ligt een gehavend bloemblaadje. Een gerbera, net geplukt, met een snee van boven naar beneden in het witte blaadje. Arts-assistent Victor Volovici bekijkt zijn ‘patiënt’ via een microscoop en rijgt langzaam maar heel precies de delen weer aan elkaar. Zijn handen lijken niet te bewegen, al bewijst de computer (15 keer uitvergroot) het tegendeel. Elke hechting eindigt in een piepklein knoopje. En nog scheurt het fragiele blaadje niet. Hoeveel boeketten zijn kaalgeplukt voor hij deze hechttechniek onder de knie had, weet Volovici niet meer. Maar het waren er veel. De neurochirurg in opleiding geeft komende maand een training aan collega’s uit de hele wereld. Zijn overtuiging: als je een bloemblaadje succesvol kunt opereren, moet het repareren van de allerkleinste bloedvaatjes in ons lichaam ook wel lukken.

Kwetsbaarheid

Open houden

Onderzoek

De Roemeen geeft toe: hij kan niets half. Toen hij vier jaar geleden naar Nederland kwam om in het Erasmus MC te werken, wilde hij perfect Nederlands spreken. Dat lukte. Hij lacht. Ja, zo is hij. Dus zocht hij uit of zijn bloemblaadjesmethode breder inzetbaar is. Volovici deed onderzoek onder zestien artsen en studenten, die een zesweekse training in microchirurgie kregen. De helft werkte met de klassieke methoden, de andere helft met minder kippenpootjes en extra bloemblaadjes. Uit de onderzoeksresultaten, die recent tijdens een congres in Korea werden gepresenteerd, bleek dat de tweede groep daadwerkelijk beter presteerde.



Het gebruik van gerbera’s of chrysanten – ‘een roos kan ook, maar die scheurt nóg sneller’ – is bovendien goedkoop en er spelen geen ethische kwesties zoals bij proefdieren. ,,Een training zonder ratten zal niet gaan, dat blijft de gouden standaard. Maar door gebruik van bloemblaadjes kunnen we wel minder proefdieren inzetten.”



Volovici weet dat hij tegen heilige huisjes trapt. Het is nogal wat om een gerespecteerde neurochirurg of plastisch chirurg te vertellen dat hij vaker moet oefenen, ook al heeft hij de operatie misschien al honderden keren gedaan. ,,En toch: hoe geroutineerd je ook bent, de techniek kan altijd beter. Je moet ook nooit uit het oog verliezen waar het om draait en dat is de patiënt.”



De ‘patiënt’ van vandaag, het witte gerberablaadje, is overigens geen lang leven beschoren. Ze mag dan perfect gehecht zijn. Zonder water gaat ze het helaas niet redden.