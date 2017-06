Boer Leon van der L. had miljoenenlab: ook Tilburger Jos de R. (35) verdacht

MAARHEEZE/TILBURG - Weinig is wat het lijkt. Zo ook in Maarheeze, waar varkensloodsen te koop stonden wegens een faillissement. In die lege stallen liep echter, volgens het OM, een miljoenenbusiness. Hierbij zou ook Tilburger Jos de R. betrokken zijn geweest.

Een groot drugslab kon per twee dagen voor drie ton aan amfetamine-pasta ‘draaien’. Juist de verkoop van de stal maakte daar een einde aan, zo bleek woensdag in de rechtbank.

Failliet

Twee jaar eerder was Leon van der L. (47) al failliet gegaan. Zijn negen loodsen waren in feite van de bank, maar hij onderhield ze. En hij moest ze dus ook openmaken toen in juni 2016 een makelaar met kopers kwam kijken.

Hen viel al een vreemde geur op. In een van de loodsen zagen ze jerrycans met doodshoofden. Toen ze andere ruimtes in wilden, mompelde Leon dat die er allemaal hetzelfde uitzagen en ging er snel vandoor, volgens hem omdat het tijd was voor de boterham.

Zijn gasten maakten de andere stallen open met een schroevendraaier en vonden een groot lab. Niet alleen dat, maar ook tienduizenden liters chemicaliën. Volgens de politie was het lab ‘op een schaal van 1 tot 10 een dikke 8’, een vangst die ze maar een paar keer per jaar doen.

Zelf zegt de boer van niks te weten, hij kwam er nauwelijks en er gebeurde helemaal niks. Maar omwonenden zagen hem elke dag, het licht was regelmatig aan en ook de ventilatoren draaiden volop.

Anonieme tips zeggen dat de man zijn loods alleen had verhuurd, maar ondermijningsofficier Erna Vrijhoeven denkt dat hij zelf flink heeft meegeholpen; er was veel werk aan de winkel. Het leek de rechter sowieso vreemd dat onbekenden zomaar voor zoveel geld aan spullen lukraak ergens in een loods zouden zetten met dus dagelijks kans om betrapt te worden door de eigenaar.

Tweede verdachte

Onverwacht kwam nog een tweede verdachte naar boven. Op een gasmasker en handschoenen is DNA gevonden van Tilburger Jos de R. (35). De man heeft in totaal al tien jaar in de cel gezeten voor laboratoriumwerk. Juist dat bewijst zijn onschuld, zei hij.

Hij was in 2014 in België op heterdaad betrapt en moest linea recta de cel in. Zijn familie heeft toen zijn kamer leeggeruimd, waar zijn maskers en handschoenen lagen. Die verdwenen en zijn volgens hem gewoon ergens anders opgedoken.