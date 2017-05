Boer Olke: Geen behoefte meer aan contact met Sandra

De Texaanse koeienboer Olke kijkt met een goed gevoel terug op zijn Boer Zoekt Vrouw-avontuur, ondanks dat het programma zelf hem geen nieuwe liefde heeft gebracht. Hij koos voor de Brabantse Sandra, maar behoefte aan contact is er niet meer. Gelukkig is er ook geen oud zeer.

De radiostilte tussen Sandra en Olke is er pas sinds Olke een nieuwe liefde heeft gevonden, de Zuid-Afrikaanse Karen, die ook in Texas woont. ,,Na de citytrip hebben Sandra en ik nog wel af en toe contact gehad. Ik had beloofd om een kopje koffie met haar te drinken als ik in Nederland was voor de reünie, maar dat hebben we uiteindelijk niet meer gedaan. Ik had inmiddels een relatie met Karen en had niet echt meer behoefte aan contact met Sandra."

Toch kijkt Olke niet terug met een naar gevoel: ,,Ik heb een goede tijd met Sandra gehad en dat is anders afgelopen dan gedacht, maar dat ben ik al bijna weer vergeten", vertelt Olke tegen de KRO.

Afterparty

Inmiddels is Olke dus dolgelukkig met Karen. Zij is dan ook een van de redenen dat Olke geen behoefte meer heeft aan contact met Sandra. Toch zullen ze elkaar wel weer moeten gaan treffen, want zaterdag is de Boer Zoekt Vrouw Afterparty waar álle boeren en kandidaten aanwezig zullen zijn. Sandra zal er zijn, maar Karen ook.

De grote Friese Texaan heeft 'een hele goeie tijd' gehad tijdens Boer Zoekt Vrouw, vertelt hij. ,,Wat ik het allermooiste vond, was om de reacties van de dames te horen voor de camera, ik wist natuurlijk niet wat zij allemaal gezegd hadden. Ik heb ook samen met Karen zitten kijken en we moesten wel lachen om de uitzendingen."

Spannend vond hij het wel toen het programma voor het eerst werd uitgezonden: ,,Toen het in Nederland op de televisie was, was ik de hele middag zenuwachtig. Wat vindt iedereen ervan? Ik ben ook maar gewoon boer, dit doe ik normaal ook niet!"

Bedreigingen

Voor Sandra is de nasleep van de uitzendingen in tegenstelling tot Olke niet altijd even prettig. De blondine heeft naar aanleiding van het programma een aantal nare berichten gekregen. Sommige kijkers waren niet spreken over de ietwat ongemakkelijke logeerweek en citytrip die ze had met Olke, waar ze onder meer aangaf graag alleen in een hotelkamer te willen slapen.

Ze werd door kijkers onder meer 'een schande voor Brabant' genoemd. Daar schrok ze flink van.