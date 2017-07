Bouw aan New Yorks reuzenrad loopt uit op debacle voor Breda's bedrijf

BREDA - VDL Steelweld in Breda werkt gewoon door aan de bouw van kapitale cabines voor omstreden reuzenrad in New York.

Het is een opdracht van een slordige 20 miljoen euro waarmee VDL Steelweld al langer dan een jaar bezig is. De 36 eivormige gondels, goed voor veertig toeristen per stuk, zijn in Breda besteld door de Nederlandse bouwcombinatie Mammoet-Starneth. En die ligt voor de rechtbank in de clinch met de New Yorkse opdrachtgever voor het reuzenrad op Staten Island. Deze ontwikkelaar zegde de Nederlanders de wacht aan omdat het naar zijn zin niet snel genoeg gaat en kosten worden overschreden. De combinatie van het Hoogvlietse hijsbedrijf Mammoet en de Enschedese ingenieurs van Starneth op zijn beurt claimt dat ze niet op tijd de juiste spullen aangeleverd kreeg. Rijsbergenaar Gerard Bastiaansen die voor Mammoet in New York dit megaproject opstartte, mag zolang deze affaire onder de rechter is niets over de kwestie zeggen. ,,Eerst moet dit conflict de wereld uit."

New York Wheel wil met een andere hoofdaannemer verder en eist voor de rechtbank 20 miljoen dollar van de Nederlanders voor de ontstane vertraging aan het project waarmee voor Mammoet-Starneth bijna zeshonderd miljoen dollar is gemoeid.

Doorbouwen

VDL Steelweld op zijn beurt zegt in afwachting van die Amerikaanse rechtszaak gewoon door te bouwen aan de spectaculaire gondels voor het reuzenrad dat vanaf volgend jaar zomer zou moeten draaien. De ruim 190 meter hoge attractie in de Big Apple is berekend op dertigduizend bezoekers per dag. Die maken met 1.440 toeristen tegelijk een ritje van 38 minuten in de futuristische capsules. De door Mammoet-Starneth bestelde gondels zijn in Breda ontworpen en worden daar gefabriceerd en nog dit jaar geleverd. De enorme glazen panelen komen Crystal Company in Heinoord.