Boze nabestaanden: lijdensweg Q-koorts was erbarmelijk

Emotionele brief aan UWV maakt veel reacties los: 'Zo wordt er met mensen omgegaan'

14:17 EINDHOVEN - De ingezonden brief gericht aan het UWV maakte dinsdag op de website van deze krant en social media de tongen los. De brief was van Sancha Schuurs uit Eindhoven en ging over haar vriend Wim die erg ziek is, maar van het UWV weer aan het werk moet.