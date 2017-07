Brabander Dave (22) zit tussen branden in Frankrijk: 'Het stinkt hier heel erg'

ASTEN - De 22-jarige Dave van Kraaij is opgegroeid in Brabant maar woont nu met zijn ouders Peter-Jan en Els in het zuiden van Frankrijk. Hij zit midden tussen de branden in Gigaro/Ramatuelle en Bormes/la Londe. ,,Ik ben een beetje gestrest door alle branden. Ik woon tegenover een prachtig bos dus het kan heel snel gaan."

Dave woont al 16 jaar in Zuid-Frankrijk. Hij is geboren in Geldrop en groeide op in Valkenswaard en Asten. ,,We kwamen hier met de camper op vakantie en mijn ouders hadden altijd de droom om hier te wonen", vertelt Dave.

Lees verder onder de video en foto.

Volledig scherm Strand in Bormes © Dave van Kraaij

De brand in Gigaro is onder controle en bijna uit. In Bormes is de brand onlangs weer flink opgelaaid. Momenteel kunnen Dave en zijn familie gewoon thuisblijven en hoeven ze nog niet te evacueren.

In zijn dorp is iedereen nog veilig. 12.000 mensen uit het nabijgelegen Bormes moesten wel weg, zo schrijven de lokale kranten. Zo ook vrienden van de ouders van Dave en zeker 3000 toeristen. Zij worden ondergebracht bij scholen, feestzalen en in de sporthal in het plaatsje le Lavandou.

,,Veel mensen bieden op Facebook kamers aan voor mensen die in nood zijn", zegt Dave. ,,Wij doen dat nog niet omdat het aanbod toch al heel groot is en Rayol is toch wel iets verder dus mensen blijven liever in le Lavandou of Bormes."

Volledig scherm Vrienden van Dave maakten deze foto in Bormes © Dave van Kraaij

Dave maakt zich wel zorgen: ,,Ik ben eerlijk gezegd toch wel een beetje gestrest door al deze branden. Er woeden sinds maandag 55 branden in de regio en ik woon tegenover een prachtig bos dus het kan snel gaan hier met de wind."

Hij voegt daaraan toe: ,,Er is veel rook maar toch al wel minder dan dinsdag gelukkig. Het stinkt wel heel erg trouwens. We horen ook echt vaak sirenes."

Volledig scherm © Dave van Kraaij

Receptie

Dave werkt bij de receptie van een camping in Cavalaire-sur-Mer (tegenover Gigaro). De toeristen die daar momenteel verblijven, maken zich nog niet zo'n zorgen. ,,Daar is het toch nog net iets te ver voor. We horen wel dat veel andere toeristen moesten evacueren, die dichterbij het vuur verbleven."

Dave wordt goed op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen via onder meer verschillende Facebook-pagina's.

Dave: ,,Ik heb het nog nooit zo erg meegemaakt. 10 jaar geleden was er ook een grote brand in Massif de Maures, toen hoefden we gelukkig ook niet te evacueren. Maar ik maak me nu toch wel zorgen."