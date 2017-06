Brabander mag getorpedeerde woning weer in: 'Ik denk er nooit meer aan'

Je ziet het alleen aan de kleur van de nieuwe bakstenen, die zijn een tintje donkerder. Hier is duidelijk vakwerk geleverd. Eind april stak er nog een witte Kia Piccanto uit de voorgevel bij Frank van Elten.

Net ontwijken

De Helmonder zat op de bank en kon de auto nog net ontwijken toen die plotseling naar binnenreed. Van de massale schade aan het huis is niks meer te zien. Nog een schoonmaakbeurt en een laminaatvloertje erin en Van Elten kan eindelijk terug naar zijn huurhuis.

Zes weken zit hij al ‘op een vierkante meter’ in het City Resort Hotel (voorheen hotel Fitland) in de wijk Suytkade. Veel te lang, veel te saai. „Toen gingen ze in eerste instantie ook nog moeilijk doen toen ik een magnetron op mijn kamer wilde zetten. Net of ik elke dag beneden in dat restaurant ga zitten. Wa da kost. Met die magnetron kan ik in ieder geval iets opwarmen. Vrienden, kennissen en buren zorgen geregeld voor zo’n plastic bakje met avondeten. Geweldig toch?”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Auto rijdt woning binnen in Helmond © Studio Versteegh

Zijn complete huiskamer werd na het ongeluk gestript door een speciaal herstelbedrijf. De mannen namen ook al zijn spullen mee in dozen. Van zo’n beetje alle apparatuur kreeg hij te horen dat het was afgekeurd. „De koelkast, frituurpan: noem maar op. Daar zat dan een deukje in of het was in aanraking gekomen met glas. Het wordt allemaal vervangen. Ik heb al zo’n extra grote Amerikaanse koelkast uitgezocht.”

Nieuwe meubels

Het is lang niet het enige nieuwe dat hij heeft uitgezocht. Maandag is hij even langs woonboulevard Ekkersrijt geweest voor een eettafel met vier stoelen, twee banken, een tv-kastje, lamellen en antraciet laminaat. Eén probleem: hij moet nog wel zes weken op de meubels wachten. Wie dat allemaal betaalt? De verzekering. „In eerste instantie kwamen ze nog met een laag bedrag, maar ze hadden als snel door dat ik me niet liet afschepen.”

Van Elten zat er toch al bovenop. Hij wijst op de nieuw plinten, waar hij ook nog wel een verhaal over wil vertellen: „Die lagen er in de woonkamer dus overal af, op één muur na. Die man die ze kwam maken, telde mooi het aantal meter uit dat hij nodig had. Maar die ene plint liet hij gewoon zitten. Dat is toch geen gezicht? Alles nieuw en op één muur een oude plint. Zodra hij weg was, heb ik die ene plint gelijk van de muur getrokken. Of ie nog is vervangen? Zeker, al had die bouwvakker het meteen door. Hij kon er wel om lachen.”

Maximale voordeel

Hij haalt het maximale voordeel uit zijn situatie, zullen we maar zeggen. „Ik denk ook wel dat dat gerechtvaardigd is”, wijst hij nog maar eens op wat hem is overkomen. Bij het ongeluk reed een vrouw na een epileptische aanval ('Ze vertelde dat ze niet meer mag rijden') met auto en al zijn woonkamer binnen. Of hij nog vaak aan dat moment terugdenkt? „Geen seconde”, zegt hij met glimlach. ,,Echt niet. Ik kwam de eerste avond nog moeilijk in slaap, maar sindsdien heb ik als een roosje geslapen.”