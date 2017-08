Brabander Nick Hermens (28) 'aan schandpaal genageld' in eierschandaal: 'Ik kan wel stoppen'

MILL - Een regelrechte nachtmerrie. Daar is Nick Hermens (28) uit Mill naar eigen zeggen in beland. Justitie en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) beschouwen de Brabantse ondernemer als een hoofdverdachte in het gifei-schandaal. Volkomen ten onrechte, stelt Hermens vanaf zijn vakantie-adres in Denemarken.

,,Ik word kapot gemaakt. Ik heb nooit in fipronil gehandeld. Ik ben geen mededader, maar juist de klokkenluider in dit verhaal. Maanden geleden al heb ik de NVWA al getipt. En nu nagelen ze mij aan de schandpaal.’’

Laptop

Pro-farma heet het bedrijfje dat Hermens sinds een jaar of drie vanachter zijn laptop runt vanuit een vrijstaande woning in Mill. Daar woont hij ook met zijn vrouw en zoontje. Hij handelt in bestrijdings- en schoonmaakmiddelen voor de agrarische sector. ,,Ik lever zelf alleen aan nertsenhouders. Ik heb twee zzp'ers op de weg die de varkens- en rundermarkt bedienen. We doen niks met pluimvee.’’

De NVWA vermoedt dat Pro-forma óók handelde in het zeer omstreden fipronil. Op etiketten van producten die donderdag in Lunteren in beslag werden genomen, dook de naam Pro-farma op. ,,Daar is een heel logische verklaring voor’’, stelt Hermens.

Quote Maanden geleden al heb ik de NVWA al getipt. En nu nagelen ze mij aan de schandpaal. Nick Hermens

Gebrouilleerd

Hij wijst beschuldigend naar zijn voormalige zakenpartner Patrick R. Deze Belg wordt er al langer van verdacht met diens bedrijfje Poultry Vision fipronil te hebben geleverd aan Chickfriend uit Barneveld. Dit gebruikte het omstreden spul tegen bloedluis in kippenstallen. Zo kwam het middel in honderdduizenden eieren terecht. ,,Patrick en ik zijn gebrouilleerd. Na de breuk is hij ook de naam Pro-farma blijven gebruiken. Ik heb daar met een advocaat tegen gevochten.’’

Maar het verklaart volgens hem waarom zijn bedrijfsnaam is gevonden op verdachte goederen. Het openbaar ministerie ziet het anders en verdenkt Hermens ervan dat hij juist samenwerkte met zijn ex-compagnon. Een woordvoerster van het OM stelt dat hij, net als de twee bestuurders van Chickfriend die zijn opgepakt, wordt verdacht van 'het in gevaar brengen van de volksgezondheid'.

Explosief

Hermens zegt dat Patrick en hij ooit collega's waren bij een groot Brabants toeleveringsbedrijf voor de agrarische sector. Ze begonnen voor zichzelf, maar de werkrelatie zou zijn stukgelopen door 'tal van factoren' waarover hij niet wil uitweiden. Vervolgens stuitte hij naar eigen zeggen op explosief mailverkeer tussen Patrick en Chickfriend. ,,Ik had daar nog toegang toe. In die mails blijkt duidelijk dat Patrick fipronil leverde aan de jongens van Chickfriend.’’ Hij wil de mails desgevraagd niet laten zien.

De Millenaar zegt een anonieme tip te hebben verstuurd naar de NVWA. Deels omdat hij boos was op Patrick, deels omdat hij 'bang was om zelf voor medeplichtige te worden aangezien'. De tip ging over Patrick, fipronil en Chickfriend. ,,Of dat in november is gebeurd? Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. In ieder geval eind vorig of begin dit jaar. Via een webformulier heb ik anoniem bij de NVWA aangegeven wat ik wist. Daarna hoorde ik maanden niets.’’

Een afschrift van de tip zegt hij niet meer te hebben. ,,Helaas. Had ik die nog maar.’’

Telefoontje

Quote Ik ben vierenhalf uur verhoord op het politiebureau. Daar heb ik verteld: ik ben jullie klokkenluider Nick Hermens Op 24 juli kreeg hij opeens een telefoontje van zijn hevig geschrokken vrouw. ,,Ze zei: er staan hier vijf mannen voor de deur die het huis willen doorzoeken. Zelf was ik in Denemarken. Een week later ben ik vierenhalf uur verhoord op het politiebureau in Den Bosch. Daar heb ik verteld: ik ben jullie klokkenluider.’’ Tot zijn grote verbazing stonden justitie en NVWA afgelopen donderdag wéér voor zijn deur in Mill. Hij was een paar uur eerder met vrouw en kind vertrokken naar Denemarken voor een korte vakantie. ,,Donderdag zijn ze weer binnen geweest, kennelijk om nog een paar harde schijven op te halen. Prima, ik heb niks te verbergen. En voor de duidelijkheid: niemand heeft mij gezegd dat ik mijn bedrijfsvoering moet stoppen.’’