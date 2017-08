Brabander sleurt vriendin aan haren over de vloer, knijpt haar keel dicht en vlucht op quad

Drie regionale bedrijven presenteren halfjaarcijfers

14:47 DEN BOSCH - Het cijferseizoen in deze regio is nog volop in gang. Drie grote regionale bedrijven komen deze week met halfjaarcijfers naar buiten: Van Lanschot Kempen, Beter Bed en Jumbo. Nationaal bekeken gaan beleggers en andere volgers van regionale bedrijven een wat rustiger week tegemoet, nu het nationale cijferseizoen vrijwel voorbij is.