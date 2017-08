Brabander trapt ruit uit politiebus, reed zonder rijbewijs en had vuurwapen op zak

UPDATE VIDEO: Vrouw gewond door spookrijder op A58; 41-jarige dronken Belg aangehouden

14:11 ETTEN-LEUR - De politie heeft zaterdagnacht een 41-jarige Belg aangehouden omdat hij al spookrijdend frontaal op twee auto's was gereden. Een 47-jarige vrouw uit Breda is opgenomen in het ziekenhuis met pijn op de borst.